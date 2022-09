Inter, bufera social su Zanetti dopo la dura stoccata alla Juventus (Di sabato 24 settembre 2022) Nel suo Intervento sul palco della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport , su Ronaldo , Zanetti ha rivelato: Ronaldo è stato devastante , uno degli attaccanti più importanti del mondo:... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 24 settembre 2022) Nel suovento sul palco della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport , su Ronaldo ,ha rivelato: Ronaldo è stato devastante , uno degli attaccanti più importanti del mondo:...

tifatait : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio |… - Hardo951 : RT @sole24ore: ?? #Napoli in testa con l’#Atalanta. In modi diversi, e con conseguenze ancora imprevedibili, le tre squadre più seguite d'It… - Sole24OreSport : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio - dario24radio : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio - Il Sole 24 ORE… -