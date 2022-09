Inter, bisogna svoltare in trasferta: saranno decisive quelle del prossimo mese (Di sabato 24 settembre 2022) C'è un'Inter da casa e una da trasferta. La prima ha conquistato nove punti su nove in campionato: 3 - 0 allo Spezia, 3 - 1 alla Cremonese, 1 - 0 al Torino. San Siro spingerà ancora i nerazzurri alla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) C'è un'da casa e una da. La prima ha conquistato nove punti su nove in campionato: 3 - 0 allo Spezia, 3 - 1 alla Cremonese, 1 - 0 al Torino. San Siro spingerà ancora i nerazzurri alla ...

FBiasin : Comunque questa cosa dell’ad dell'#Inter e del ds dell'#Inter che durante la Pausa per la Nazionale vanno a parlare… - sportli26181512 : Inter, bisogna svoltare in trasferta: saranno decisive quelle del prossimo mese: Inter, bisogna svoltare in trasfer… - Lupenv : @cicciovalenti Secondo me #zhang non è la colpa di tutto,bisogna capire che sono finiti i tempi dove si buttavano m… - Inter_Scout : @lunastark81 Bisogna dire che questa stagione non ha iniziato bene bene però un po' tutti stanno facendo pena - Roberto23186246 : Quello che succederà all'Inter, lo sa solo Zhang, disse bene il prof leo, di cui ho sempre molta fiducia in lui. In… -