«Insalate in busta, costi di produzione alle stelle: le aziende allo stremo» (Di sabato 24 settembre 2022) Agricoltura. Giavazzi (Confagricoltura): serve aiuto. «La grande distribuzione paghi di più i prodotti». In Bergamasca un comparto che conta 800 imprese. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 settembre 2022) Agricoltura. Giavazzi (Confagricoltura): serve aiuto. «La grande distribuzione paghi di più i prodotti». In Bergamasca un comparto che conta 800 imprese.

Dome689 : «Insalate in busta, costi di produzione alle stelle: le aziende allo stremo» - webecodibergamo : «Insalate in busta, costi di produzione alle stelle: le aziende allo stremo» - marcocarestia : RT @WineNewsIt: I #prezzi aumentano, #frutta e #verdura restano negli #scaffali. In un anno #consumi diminuiti dell’11%. Analisi @coldirett… - GianCrown : RT @WineNewsIt: I #prezzi aumentano, #frutta e #verdura restano negli #scaffali. In un anno #consumi diminuiti dell’11%. Analisi @coldirett… - WineNewsIt : I #prezzi aumentano, #frutta e #verdura restano negli #scaffali. In un anno #consumi diminuiti dell’11%. Analisi… -