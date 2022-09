INPS di Bolzano | Concorso per 22 Profili Amministrativi

(Di sabato 24 settembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 22 Figure Professionali conAmministrativo, area C, posizione economica C1. Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 22 Stellen für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1. Bando diIl presidente del comitato provinciale dell'diha indettopubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti per il ruolo locale dell'di, area C, posizione economica C1, profilo amministrativo (Delibera del Presidente del Comitato provinciale dell'din. 9 del 12 ...

PTridico : RT @INPS_it: #INPS di #Bolzano: #concorso pubblico a 22 posti di #funzionario. Domanda entro il #21ottobre 2022. Requisiti: - pierocremaschi : RT @INPS_it: #INPS di #Bolzano: #concorso pubblico a 22 posti di #funzionario. Domanda entro il #21ottobre 2022. Requisiti: - INPS_it : #INPS di #Bolzano: #concorso pubblico a 22 posti di #funzionario. Domanda entro il #21ottobre 2022. Requisiti:… -

