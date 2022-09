Infortunio Casale, le condizioni del difensore della Lazio: il comunicato (Di sabato 24 settembre 2022) Infortunio Casale: le ultime sulle condizioni del difensore della Lazio, che si è sottoposto ad esami. Il comunicato del club La Lazio ha comunicato le condizioni di Nicolò Casale tramite i propri canali ufficiali. comunicato – «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Paideia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. l calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022): le ultime sulledel, che si è sottoposto ad esami. Ildel club Lahaledi Nicolòtramite i propri canali ufficiali.– «Lo staff medicoS.S.comunica che il calciatore Nicolòè stato sottoposto in data odierna in Paideia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a caricoregione adduttoriacoscia sinistra. l calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. ...

CalcioNews24 : #Lazio, le condizioni di #Casale dopo l'infortunio ?? - CorSport : #Lazio, infortunio muscolare per #Casale: condizioni da valutare ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS – Novità per Destro e Barrow! #Dybala, #Immobile, #Lukaku, Rebic, Demiral, Pellegri… #Lazio, infortunio per Casale ??… - SOSFanta : ?? NEWS – Novità per Destro e Barrow! #Dybala, #Immobile, #Lukaku, Rebic, Demiral, Pellegri… #Lazio, infortunio per… - giovannicoviel1 : RT @ndl00: #Lazio, infortunio per #Casale. Gli esami in #Paideia hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione… -