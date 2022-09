In Italia 22.265 nuovi casi covid e tasso di positività su al 14,6% (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Ancora in risalita, come si registra da una settimana, la curva epidemica in Italia. Sono 22.265 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.085 di ieri ma soprattutto i 17.154 di sabato scorso. I tamponi processati sono 152.421 (ieri 151.607) con un tasso di positività che dal 13,9% sale al 14,6%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi di oggi sono 43 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 176.867. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 126 con 7 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 20 in meno (ieri -37), per un totale di 3.293. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.081 contagi, seguita da Veneto (+3.319), Piemonte (+2.062), ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Ancora in risalita, come si registra da una settimana, la curva epidemica in. Sono 22.265 idinelle ultime 24 ore, contro i 21.085 di ieri ma soprattutto i 17.154 di sabato scorso. I tamponi processati sono 152.421 (ieri 151.607) con undiche dal 13,9% sale al 14,6%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi di oggi sono 43 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 176.867. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 126 con 7 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 20 in meno (ieri -37), per un totale di 3.293. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 4.081 contagi, seguita da Veneto (+3.319), Piemonte (+2.062), ...

