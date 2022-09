Impresa della Van Vleuten, vince il Mondiale col braccio rotto (Di sabato 24 settembre 2022) Un’Impresa d’altri tempi, quelli del ciclismo eroico, ma frutto di una totale superiorità tecnica e mentale. L’olandese Annemiek van Vleuten, 40 anni a ottobre e nonostante un gomito fratturato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 settembre 2022) Un’d’altri tempi, quelli del ciclismo eroico, ma frutto di una totale superiorità tecnica e mentale. L’olandese Annemiek van, 40 anni a ottobre e nonostante un gomito fratturato...

gparagone : #Draghi è qua per rompere il tessuto della piccola e media impresa italiana. - NetflixIT : Per rubare un tesoro come quello del Duce non occorre essere coraggiosi, occorre essere completamente folli. L’impr… - berlusconi : Se non si cresce c’è poco da redistribuire. Io, anche per la storia della mia vita, conosco e condivido il linguag… - MasterblogBo : TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – La CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa,… - rodolfocorrenti : RT @DiegoFusaro: Continua la distruzione programmata del ceto medio e della piccola impresa in nome del grande capitale multinazionale. htt… -