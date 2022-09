Il vescovo dell’Artsakh ospite a Ceriano per i diritti degli armeni (Di sabato 24 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il vescovo della regione dell’Artsakh (o Nagorno-Karabah) è stato ospite venerdì scorso a Ceriano Laghetto. Il vescovo Abrahamyan Vrtantes, è stato ospite in Lombardia la scorsa settimana per iniziativa dell’associazione “Una voce nel silenzio” con il patrocinio di Regione Lombardia. Il viaggio in Lombardia del vescovo ha lo scopo di far conoscere il dramma vissuto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 24 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildella regione(o Nagorno-Karabah) è statovenerdì scorso aLaghetto. IlAbrahamyan Vrtantes, è statoin Lombardia la scorsa settimana per iniziativa dell’associazione “Una voce nel silenzio” con il patrocinio di Regione Lombardia. Il viaggio in Lombardia delha lo scopo di far conoscere il dramma vissuto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

