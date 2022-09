Il vero influencer oggi? Il docente. Parola di Luigi Novi (Di sabato 24 settembre 2022) di Anna Villani Luigi Novi ha 33 anni ed è di Angri, di professione docente. Laurea in Lettere e in Filologia Moderna all’università degli studi di Salerno. Giornalista e blogger: ha fondato la piattaforma virtuale “Prof on the road” che conta oggi 17.403 follower, molto seguita sui social network, aperta alla didattica, alle nuove tecnologie e metodologie di insegnamento. Strumenti e idee che Novi mette gratuitamente a disposizione della comunità che lo segue, docenti e studenti. A maggio del 2021 ha pubblicato pure il suo primo libro “influencer di classe” (Delta3 Edizioni), recensito in LeggiLibri in onda su Rai3 e partecipato alla tredicesima edizione del festival letterario “Libri nel borgo antico” di Bisceglie. Professor Novi, docente, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 settembre 2022) di Anna Villaniha 33 anni ed è di Angri, di professione. Laurea in Lettere e in Filologia Moderna all’università degli studi di Salerno. Giornalista e blogger: ha fondato la piattaforma virtuale “Prof on the road” che conta17.403 follower, molto seguita sui social network, aperta alla didattica, alle nuove tecnologie e metodologie di insegnamento. Strumenti e idee chemette gratuitamente a disposizione della comunità che lo segue, docenti e studenti. A maggio del 2021 ha pubblicato pure il suo primo libro “di classe” (Delta3 Edizioni), recensito in LeggiLibri in onda su Rai3 e partecipato alla tredicesima edizione del festival letterario “Libri nel borgo antico” di Bisceglie. Professor, ...

