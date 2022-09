Il trucco e l’arrocco Dal toiletgate alle presunte mosse dello yogurth e della sedia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 settembre 2022) Se parlo, finisco in guai seri: parole di José Mourinho, rilasciate qualche tempo fa in uno di quegli accesi dopo partita ai quali il calcio ci ha abituati. Ma le ha ritwittate Magnus Carlsen, una quindicina di giorni fa, e dunque: cosa diavolo non poteva dire, Carlsen, e di quali guai parlava? Benché in questa serie di articoli si sia già girato molto intorno al fuoriclasse norvegese, e pure alla Sinquefield Cup appena conclusasi a Saint Louis – ultimo capitolo del Grand Chess Tour, con un montepremi di centinaia di migliaia di dollari, che il campione del mondo ha lasciato nel piatto abbandonando improvvisamente il torneo – bisogna proprio che ricominci da lui. E dal forfait più clamoroso che la storia degli scacchi ricordi, dopo quello di Fischer ai mondiali del ’72, giusto cinquant’anni fa. E’ andata così: Magnus Carlsen ha vinto la prima partita del torneo, molto attesa, ...