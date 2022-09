Il trailer di Manifest 4 ci regala il primo sguardo alla stagione finale (Di sabato 24 settembre 2022) Il trailer di Manifest 4 alza il velo sul gran finale voluto dai fan e da Netflix, ma sarà in grado di raccontare al pubblico e svelare la verità su quello che è successo davvero ai passeggeri del volo 828? La serie di successo ha debuttato originariamente sulla NBC andando in onda per tre stagioni fino a quando non si è pensato di cancellarla lasciando i fan nel panico per via delle risposte che non avrebbero mai ricevuto risposta. Sui resti della serie si è fiondata Netflix che pochi mesi dopo ha annunciato il rinnovo per una quarta e ultima stagione di Manifest. Il trailer di Manifest 4 è arrivato al Tudum, l’evento globale dei fan di Netflix, mostrando i personaggi che scompaiono e riappaiono invecchiati mentre viene scoperta la scatola nera del volo Montego ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Ildi4 alza il velo sul granvoluto dai fan e da Netflix, ma sarà in grado di raccontare al pubblico e svelare la verità su quello che è successo davvero ai passeggeri del volo 828? La serie di successo ha debuttato originariamente sulla NBC andando in onda per tre stagioni fino a quando non si è pensato di cancellarla lasciando i fan nel panico per via delle risposte che non avrebbero mai ricevuto risposta. Sui resti della serie si è fiondata Netflix che pochi mesi dopo ha annunciato il rinnovo per una quarta e ultimadi. Ildi4 è arrivato al Tudum, l’evento globale dei fan di Netflix, mostrando i personaggi che scompaiono e riappaiono invecchiati mentre viene scoperta la scatola nera del volo Montego ...

