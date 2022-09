Il russo che tiene i fornelli del gas accesi tutto il giorno per sfottere l’Europa (e finisce bannato da Twitch) – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Un utente di Twitch che sostiene di trovarsi in Russia, russiangas1, aveva messo in piedi un livestream di una macchina del gas con tutti i fornelli accesi per 24 ore su 24, sette giorni su sette. Lo scopo? Prendere in giro il resto dell’Europa, nel pieno di una crisi energetica dovuta al rallentamento dei flussi di gas e petrolio dalla Russia e all’aumento dei prezzi e dell’inflazione. «Dalla Russia con amore!», recitava un messaggio imposto sullo streaming dall’utente, ora bandito dalla piattaforma a causa di una «violazione delle linee guida della comunità o dei termini di servizio di Twitch». Il canale è già stato emulato da diversi altri account, ancora attivi. Creato l’11 settembre 2022, il canale, chiaramente un troll, ha trasmesso in streaming a intervalli regolari dal 17 ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Un utente diche sosdi trovarsi in Russia, russiangas1, aveva messo in piedi un livestream di una macchina del gas con tutti iper 24 ore su 24, sette giorni su sette. Lo scopo? Prendere in giro il resto del, nel pieno di una crisi energetica dovuta al rallentamento dei flussi di gas e petrolio dalla Russia e all’aumento dei prezzi e dell’inflazione. «Dalla Russia con amore!», recitava un messaggio imposto sullo streaming dall’utente, ora bandito dalla piattaforma a causa di una «violazione delle linee guida della comunità o dei termini di servizio di». Il canale è già stato emulato da diversi altri account, ancora attivi. Creato l’11 settembre 2022, il canale, chiaramente un troll, ha trasmesso in streaming a intervalli regolari dal 17 ...

