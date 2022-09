Il prossimo sarà il sesto governo nato sotto la presidenza di Mattarella (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Quando nella terza settimana di ottobre Sergio Mattarella convocherà le consultazioni per incaricare il prossimo presidente del Consiglio, il capo dello Stato si troverà alle prese con la nascita del sesto governo della sua presidenza. Mattarella, durante il suo primo mandato e nell'avvio di questo suo secondo incarico, ha già dovuto gestire quattro crisi di governo oltre alla nascita travagliatissima del primo governo Conte, un parto talmente complicato da entrare nel novero politico-giornalistico di crisi a tutti gli effetti. Uno dei principi a cui si è appellato il capo dello Stato è stata la scadenza naturale della legislatura, quinquennio da rispettare il più possibile, quando possibile. In questo caso siamo a inizio legislatura e dunque ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Quando nella terza settimana di ottobre Sergioconvocherà le consultazioni per incaricare ilpresidente del Consiglio, il capo dello Stato si troverà alle prese con la nascita deldella sua, durante il suo primo mandato e nell'avvio di questo suo secondo incarico, ha già dovuto gestire quattro crisi dioltre alla nascita travagliatissima del primoConte, un parto talmente complicato da entrare nel novero politico-giornalistico di crisi a tutti gli effetti. Uno dei principi a cui si è appellato il capo dello Stato è stata la scadenza naturale della legislatura, quinquennio da rispettare il più possibile, quando possibile. In questo caso siamo a inizio legislatura e dunque ...

AmiciUfficiale : Per Luigi il sogno è diventato realtà, chi sarà il prossimo a sollevare la coppa? #Amici22 - SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - antoniospadaro : Chi sarà il prossimo ministro della cultura? Perché è lì che si giocherà molto di noi. La capacità degli italiani d… - iam_camilla98 : @4Harrier @_Zimbo91 ??????? sarà per l’anno prossimo - Vitto2012 : Il prossimo passo sarà rinchiudere la feccia e riempire gli spalti con gente per bene. -