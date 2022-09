Il pensiero di Guccini su Giorgia Meloni e la destra: “Rischiamo regressione”, e difende Laura Pausini (Di sabato 24 settembre 2022) Se fino ad oggi abbiamo ascoltato il pensiero delle personalità più mainstream della musica, arriva oggi il parere di Francesco Guccini su Giorgia Meloni e la possibilità dell’ascesa della destra italiana al governo. La voce de Il Vecchio E Il Bambino è certamente quella di un intellettuale più posato, che non fa parlare la pancia ma la sua esperienza. “Non sono mai stato un cantautore militante”, tiene a precisare Guccini, e soprattutto: “Mai stato comunista“, etichetta spesso erroneamente attribuitagli ma che il cantautore rifiuta per un semplice motivo: “Non avrei mai potuto con quel che avvenne col totalitarismo sovietico“. Il pensiero di Francesco Guccini su Giorgia Meloni In una lunga intervista a ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Se fino ad oggi abbiamo ascoltato ildelle personalità più mainstream della musica, arriva oggi il parere di Francescosue la possibilità dell’ascesa dellaitaliana al governo. La voce de Il Vecchio E Il Bambino è certamente quella di un intellettuale più posato, che non fa parlare la pancia ma la sua esperienza. “Non sono mai stato un cantautore militante”, tiene a precisare, e soprattutto: “Mai stato comunista“, etichetta spesso erroneamente attribuitagli ma che il cantautore rifiuta per un semplice motivo: “Non avrei mai potuto con quel che avvenne col totalitarismo sovietico“. Ildi FrancescosuIn una lunga intervista a ...

KeyBorromeo : @_3stranged_ Ha fatto un discorso bellissimo…purtroppo per Lui Fazio chiaramente non lo invitera‘ mai piu‘:ma Gucci… - PaBi63 : @alanfriedmanit Forse per difficoltà nella percezione di un pur buon italiano, ma del pensiero espresso da Conte no… - Rom_Lisa : @carloemme50 Non credo che quelli nei talk TV siano intellettuali! Ho sentito con piacere Virzi e ovviamente Guccin… - GoodbyePopulism : @granmartello @Uther_Raffaele @PieroSansonetti Sansonetti ha una certa età e, come cantava Guccini: 'i vecchi non s… - andreagagliotta : @GiovaQuez E sti cazzi sul pensiero di Guccini? -