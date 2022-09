Il parere | ' Vincere col gomito rotto? Sì | vi spiego perché'

(Di sabato 24 settembre 2022) Mercoledì una caduta goffa alla partenza della staffetta mondiale. La catena che, come a un principiante salta, giù inavvertitamente dalla corona grande, la bici fuori controllo che sbanda e lo botta. ...

Zanotti9Zanotti : @EnricoLetta Se siete convinti di vincere ,io penso che non porteresti ogni volta foto con sritto: ma quanti siamo?… - regole_senza : Grazie mille @ILENIALazzaro ???? Voglio provare a giocare qualcuno... vediamo che mi invento... ?? Marianne Vos paga… - Wollace2021 : A mio modesto parere non votare significa fare vincere l'avversario, perché l'avversario andrà a votare. Piuttosto… - GiuseppePace_ : @EnricoLetta Vaiii! ???????? Al netto di tutto, a mio modesto parere, quella del PD, è la migliore strategia politica.… - Raffaele26Galdi : RT @Raffaele26Galdi: Mi ero proposto di votare fdi perché mi sembrava che la Meloni fosse contro la guerra e pro -putin tramite Orban. Ma o… -

La Gazzetta di Mantova

Il mondiale di Annemiek Van Vlueten, un fenomeno capace diGiro, Tour e Vuelta (solo per restare a quest'anno) sembrava finito prima di cominciare. Oggi, invece, al termine di quattro ore e ...Con la crisi attuale dei bianconeri, l'ex potrebbe essere una scelta della società per risanare l'ambiente e tornare a; ma a mio modestotrovo che un ritorno di Conte sia un passo ... Farina d'insetti, il parere dell'esperto: perché conviene, ma c'è da vincere la diffidenza Loris Perticarini, ortopedico traumatologo della Fondazione Poliambulanza di Brescia: “Il dolore si può controllare. E i campioni non sono uguali al resto della popolazione” ...A proposito di giornalisti «esperti» e camaleontici, pare che il Direttorissimo abbia rivolto le sue mire niente meno che verso il ...