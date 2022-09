Il Papa firma il "Patto di Assisi" dei giovani economisti (Di sabato 24 settembre 2022) Il Papa ha firmato il "Patto di Assisi" redatto da giovani economisti al termine dell'incontro "Economy of Francesco" nella città della pace, un evento di tre giorni al quale hanno preso parte un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Ilhato il "di" redatto daal termine dell'incontro "Economy of Francesco" nella città della pace, un evento di tre giorni al quale hanno preso parte un ...

Avvenire_Nei : #Assisi Il Papa firma il 'patto' con giovani: 'Una nuova economia non è utopia' - e_didone : UN VERO LEADER PUO’ CAMBIARE IL MONDO, non si mette in mostra ma sprona le persone a dare il meglio di sé là dove v… - panchopigna : Papa: firma patto con giovani,lavoriamo per economia di pace - infoitinterno : Assisi: il Papa firma il patto coi giovani per 'Economia di Francesco' - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: #Assisi Il Papa firma il 'patto' con giovani: 'Una nuova economia non è utopia' -