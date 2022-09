Il Papa ai giovani “Serve una nuova economia che combatta la povertà”

(Di sabato 24 settembre 2022) ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) – “Non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. Lo ha detto ilaieconomisti, imprenditori e imprenditrici riuniti ad Assisi per l'incontro “Economy of Francesco”.“Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che “sta andando in rovina”. Lo diciamo ed è così. Una, ispirata a Francesco d'Assisi, oggi può e deve essere un'amica della terra e un'di pace”, ha detto il Pontefice.“La Bibbia è piena di alberi e di piante, dall'albero della vita al granello di senape. E San Francesco ci aiuta con la sua fraternità cosmica con tutte le creature viventi – ha spiegato Francesco -. Noi uomini, in questi ultimi due secoli, siamo cresciuti a scapito ...

Fare economia ispirandosi a lui significa impegnarsi a mettere al centro i poveri', ammonisce il Papa parlando ai giovani di 'Economy of Francesco' dalla città del Poverello. 'A partire da essi - ...
Il Papa ha lanciato un appello ai giovani affinché trasformino "un'economia che uccide in un'economia della vita". "La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo ...
Il Papa ha firmato, ad Assisi, il patto per l'economia di pace insieme ai giovani economisti italiani.