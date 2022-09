Il Papa ad Assisi tra giovani, lavoro ed ecosostenibilità: «Basta donne incinte cacciate dal lavoro» (Di sabato 24 settembre 2022) In occasione dell’evento organizzato ad Assisi Economy of Francesco, Papa Francesco è tornato a parlare ai giovani di economia, lavoro, ecosostenibilità e soprattutto futuro. Il pontefice ha lanciato un appello alle nuove generazioni, affinché trasformino «un’economia che uccide in un’economia della vita»: «La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Voi siete chiamati a costruire una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, che oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace». Parlando poi dell’inverno demografico italiano, ma anche europeo, ha sottolineato la difficoltà per una donna di conciliare maternità e carriera: «C’è la schiavitù ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) In occasione dell’evento organizzato adEconomy of Francesco,Francesco è tornato a parlare aidi economia,e soprattutto futuro. Il pontefice ha lanciato un appello alle nuove generazioni, affinché trasformino «un’economia che uccide in un’economia della vita»: «La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Voi siete chiamati a costruire una nuova economia, ispirata a Francesco d’, che oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace». Parlando poi dell’inverno demografico italiano, ma anche europeo, ha sottolineato la difficoltà per una donna di conciliare maternità e carriera: «C’è la schiavitù ...

