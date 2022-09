Il Papa ad Assisi firma un patto con i giovani: “Lavoriamo per un’economia di pace” (Di sabato 24 settembre 2022) Assisi – Papa Francesco ad Assisi ha firmato “un patto” con i giovani economisti di tutto il mondo, riuniti nel Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli per la conclusione di “Economy of Francesco 2022”. I giovani economisti, imprenditori, changemakers si impegnano davanti al Pontefice a costruire “un’economia di pace e non di guerra, un’economia che contrasta la proliferazione delle armi, specie le più distruttive, un’economia che si prende cura del creato e non lo depreda, un’economia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili, un’economia dove la cura sostituisce ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022)Francesco adhato “un” con ieconomisti di tutto il mondo, riuniti nel Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli per la conclusione di “Economy of Francesco 2022”. Ieconomisti, imprenditori, changemakers si impegnano davanti al Pontefice a costruire “die non di guerra,che contrasta la proliferazione delle armi, specie le più distruttive,che si prende cura del creato e non lo depreda,a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili,dove la cura sostituisce ...

