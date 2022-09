Il martirio di Saman Il bacio col fidanzato scatenò la follia del padre ' L' ho uccisa per onore'

(Di sabato 24 settembre 2022) La 18enne postò una foto innocente scattata in strada a Bologna. L'immagine fece infuriare l'uomo, poi intercettato al telefono. Chiamò il fratellastro: 'La mia dignità conta più di qualunque ...

LA NAZIONE

La 18enne postò una foto innocente scattata in strada a Bologna. L'immagine fece infuriare l'uomo, poi intercettato al telefono. Chiamò il fratellastro: 'La mia dignità conta più di qualunque ...... che spinge il visitatore a riflettere sulcome fenomeno non solo religioso, ma anche sociale: il caso della giovaneAbbas, ragazza pakistana scomparsa nel reggiano. Chisesi utilizza ... "Caso Saman, vi spiego il video del funerale senza la salma" La 18enne postò una foto innocente scattata in strada a Bologna. L’immagine fece infuriare l’uomo, poi intercettato al telefono. Chiamò il fratellastro: "La mia dignità conta più di qualunque cosa" ...