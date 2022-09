"Il leader o il partito". Cosa conta di più per gli elettori, la rivelazione (Di sabato 24 settembre 2022) conta di più il carisma dei leader o la forza dei partiti? Uno studio realizzato per l'Università Bocconi ha analizzato le motivazioni degli elettori come riporta Antonio Polito sul Corriere della Sera. Secondo lo studio, per Fratelli d'Italia l'81% dei consensi sarebbe merito della leader, Giorgia Meloni: la gente voterebbe FdI perché c'è lei. Un altro 16,4% dipenderebbe dal cosiddetto "effetto band wagon": così fan tutti. Soltanto il 2,6% invece dipenderebbe dal voto "strutturale", quello dei militanti, basato sull'ideologia del partito o sul radicamento territoriale. Per quanto riguarda il leader di Azione, Carlo Calenda, il 91,9% di consensi che riceverà dovrebbero essere espressi per lui mentre solo lo 0,7% degli elettori lo farebbe invece sulla base ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022)di più il carisma deio la forza dei partiti? Uno studio realizzato per l'Università Bocconi ha analizzato le motivazioni deglicome riporta Antonio Polito sul Corriere della Sera. Secondo lo studio, per Fratelli d'Italia l'81% dei consensi sarebbe merito della, Giorgia Meloni: la gente voterebbe FdI perché c'è lei. Un altro 16,4% dipenderebbe dal cosiddetto "effetto band wagon": così fan tutti. Soltanto il 2,6% invece dipenderebbe dal voto "strutturale", quello dei militanti, basato sull'ideologia delo sul radicamento territoriale. Per quanto riguarda ildi Azione, Carlo Calenda, il 91,9% di consensi che riceverà dovrebbero essere espressi per lui mentre solo lo 0,7% deglilo farebbe invece sulla base ...

ilfoglio_it : In versione venditore Salvini sta per ore su TikTok. Il partito nel frattempo implode e continuano le fughe. In Lom… - GiovaQuez : Salvini: “Non ho votato conto Orban perché io sono italiano, rispetto la democrazia e rispetto quella degli altri p… - simofons : Quello che resterà in ogni caso è un leader di partito che svilisce la complessità di un problema che interessa pot… - tempoweb : 'Il #leader o il #partito' Cosa conta di più per gli #elettori #24settembre #iltempoquotidiano… - PecoraleLuigi : il culto del leader sta peggiorando sempre di più I partiti non sono tali, ma sono movimenti a favore di un capo Il… -