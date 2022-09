Il giorno della verità: ecco le pagelle dei sondaggisti ai leader. Da Meloni a Salvini, da Calenda a Letta, Berlusconi e Conte: i promossi e i bocciati (Di sabato 24 settembre 2022) Mannheimer, Noto, Pregliasco e Weber: ecco come i 4 esperti di sondaggi giudicano come sono arrivati al giudizio degli elettori i 6 leader alla fine della campagna elettorale Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 settembre 2022) Mannheimer, Noto, Pregliasco e Weber:come i 4 esperti di sondaggi giudicano come sono arrivati al giudizio degli elettori i 6alla finecampagna elettorale

Pontifex_it : Torniamo al gusto del pane, perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discriminazioni verso i p… - Giorgiolaporta : Mia nonna mi raccontava sempre con grande entusiasmo il primo voto alle #donne nel 1948. Oggi è un giorno storico:… - Link4Universe : Quando parlo della retorica fascista della #Meloni, la mia prima paura sono tutti quelli che si sentiranno legittim… - robertoprivato : @IlKeating @NoisiamoAnon @pescarese1973 È lungo ma facile a spiegare in effetti. Le stelle non sono visibili ,ques… - vengoodallaluna : RT @ONL1THEBR4VE: la Betty quel giorno che è morta ha fatto la giusta scelta perché l'elezione al potere della ???? non l'avrebbe sopportata… -