Il difensore del Manchester United Harry Maguire afferma che le critiche riguardano i "clic"

Il difensore del Manchester United Harry Maguire dice che sta lavorando sodo dopo aver perso il suo posto sotto Erik ten Hag e ha accusato i critici di usare il suo nome per generare "clic". Maguire non ha giocato con lo United dalla disastrosa sconfitta per 4-0 a Brentford il mese scorso, ma ha giocato i 90 minuti per l'Inghilterra nella sconfitta per 1-0 contro l'Italia nella UEFA Nations League a San Siro venerdì. "Sul mio modulo, non so cosa è stato detto, non ne leggo davvero", ha detto Maguire a talkSPORT. "Sono uscito dopo tre partite positive con l'Inghilterra in estate, e un buon pre-stagione, mi sono sentito davvero bene. "Ovviamente il manager Ten Hag ha deciso di lasciarmi fuori per una partita e da allora la ...

