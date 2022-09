Il Cremlino, la minaccia atomica e il caos della campagna elettorale italiana (Di sabato 24 settembre 2022) Alla luce di quanto sta accadendo ormai da oltre un anno e sempre in crescendo oltre cortina, non è un esercizio sterile quello di vedere cosa sia rimasto da quelle parti della dottrina di Karl Marx. Uno dei motivi che inducono a fare questo tipo di approccio a quella realtà è l’osservanza di quella regola mai scritta che vuole che, conoscendo bene l’avversario, si avranno senz’altro maggiori possibilità di poterlo affrontare validamente. Quel pensatore, quando ipotizzava che il potere dovesse essere detenuto dal popolo, certamente per esso non intendeva una pletora di oligarchi sedicenti suoi rappresentanti. Stando gli stessi in più al guinzaglio di quello tra di loro che incarna il peggio del modo di intendere un’organizzazione sociale e il suo governo declinati nel modo in cui stanno facendo ormai da tempo. Il popolo è bue fino a un certo punto e quello russo se ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Alla luce di quanto sta accadendo ormai da oltre un anno e sempre in crescendo oltre cortina, non è un esercizio sterile quello di vedere cosa sia rimasto da quelle partidottrina di Karl Marx. Uno dei motivi che inducono a fare questo tipo di approccio a quella realtà è l’osservanza di quella regola mai scritta che vuole che, conoscendo bene l’avversario, si avranno senz’altro maggiori possibilità di poterlo affrontare validamente. Quel pensatore, quando ipotizzava che il potere dovesse essere detenuto dal popolo, certamente per esso non intendeva una pletora di oligarchi sedicenti suoi rappresentanti. Stando gli stessi in più al guinzaglio di quello tra di loro che incarna il peggio del modo di intendere un’organizzazione sociale e il suo governo declinati nel modo in cui stanno facendo ormai da tempo. Il popolo è bue fino a un certo punto e quello russo se ...

