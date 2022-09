Il cogl*** d' oro | Marco Travaglio insulta | l' ultimo delirio per difendere il M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Alla vigilia del voto, si scatena. Ovviamente nel suo fondo sul Fatto Quotidiano di oggi, sabato 24 settembre, il giorno del silenzio elettorale. Campagna elettorale chiusa, insomma, e il direttore si spende in una sorta di pagellone, un fondo per ricordare - come in ogni suo articolo - quanto i grillini e Giuseppe Conte siano eccezionali e tutti gli altri dei brocchi. O peggio, dei "", per usare le sue parole. Il titolo dell'editoriale direcita: "La resa dei tonti". Dunque si apre con la seguente finezza: "I pretendenti ald'Oro della campagna elettorale sono legione. Ma la palma va senz'altro ai geni della politica e dei media che, avendo scommesso sull'Agenda Draghi (il nulla cosmico) e dunque sui noti trascinatori di folle Letta, Calenda, Renzi, ...