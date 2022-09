“I narcos albanesi” | sul Nove il documentario sui clan di Tirana in onda sabato 24 settembre | l’anticipazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Un ministro arrestato in una maxi operazione contro il narcotraffico spiega tanto di quanto stia succedendo in Albania. Saimir Tahiri è un giovane ministro degli Interni, rampollo della politica di, da molti dato come premier del futuro ma rimane incastrato in una storia piena d’ombre. Il suo arresto per abuso di potere nell’ambito di un’indagine sul narcotraffico internazionale, che coinvolge anche affiliati a Cosa Nostra, è parte del complesso mosaico de “I”,che andrà in24alle 21,25 su. I traffici transnazionali sono il pezzo forte deidegli, che dalla tratta di schiave del sesso, al mercato di armi, fino agli scafi pieni di marjiuana, ...