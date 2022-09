I giovani al voto per la prima volta dalle piazze dello sciopero sul clima: “Siamo preoccupati, i partiti non si occupano di ambiente” (Di sabato 24 settembre 2022) “Sentimenti contrastanti, la politica non si occupa di noi: il nostro futuro non gli appartiene“. Sono migliaia i giovani scesi ieri in piazza in tutta Italia per manifestare contro l’indifferenza della politica sul clima insieme al movimento Fridays For Future. Tanti dei ragazzi e delle ragazze presenti domenica voteranno per la prima volta, e oltre all’emozione del primo voto c’è tanta incertezza, rabbia e preoccupazione: “Speriamo che quando i partiti dicono di volersi occupare di noi lo intendano davvero, e non per questioni di consenso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Sentimenti contrastanti, la politica non si occupa di noi: il nostro futuro non gli appartiene“. Sono migliaia iscesi ieri in piazza in tutta Italia per manifestare contro l’indifferenza della politica sulinsieme al movimento Fridays For Future. Tanti dei ragazzi e delle ragazze presenti domenica voteranno per la, e oltre all’emozione del primoc’è tanta incertezza, rabbia e preoccupazione: “Speriamo che quando idicono di volersi occupare di noi lo intendano davvero, e non per questioni di consenso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

