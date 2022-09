I croods | trama e personaggi del film d’animazione su Italia 1

Il Sussidiario.net

...di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa... Su Italia 1 dalle 21.19 il film di animazione I. Isono una famiglia preistorica che ...Resa dei conti - Precious cargo, ladel film Ecco ladel film ' Resa dei conti - ... I/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks Identità/ Su Rai 2 il film con John Cusack e Ray Liotta Trama: Dagli animatori della DreamWorks, un'avventura ambientata nell'età della pietra. I Croods sono una famiglia preistorica che vive in una caverna. Sono legatissimi tra loro e, quando un giorno si ...I Croods il film in onda su Italia 1 dalle 21.20 di oggi, 24 settembre. Regia di Kirk De Micco e Chris Sanders. Tra i doppiatori Francesco Pannofino.