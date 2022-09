I creditori contro Zhang: chiesto lo stipendio dall’Inter (Di sabato 24 settembre 2022) Steven Zhang inseguito dai creditori fino a Milano. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la scorsa settimana sono scaduti i termini per presentare ricorso a Hong Kong contro la sentenza che ha dato torto al presidente nerazzurro nella causa intentata da alcune banche cinesi, intenzionate a recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 24 settembre 2022) Steveninseguito daifino a Milano. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la scorsa settimana sono scaduti i termini per presentare ricorso a Hong Kongla sentenza che ha dato torto al presidente nerazzurro nella causa intentata da alcune banche cinesi, intenzionate a recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Creditori contro Steven Zhang fino a Milano: chiesta al Tribunale la revoca della delibera che prevede non riceva alcuno… - Claudio69_ : RT @CalcioFinanza: Creditori contro Steven Zhang fino a Milano: chiesta al Tribunale la revoca della delibera che prevede non riceva alcuno… - ildistopico : RT @CalcioFinanza: Creditori contro Steven Zhang fino a Milano: chiesta al Tribunale la revoca della delibera che prevede non riceva alcuno… - lory_buga : RT @CalcioFinanza: Creditori contro Steven Zhang fino a Milano: chiesta al Tribunale la revoca della delibera che prevede non riceva alcuno… - provulusJFC : RT @CalcioFinanza: Creditori contro Steven Zhang fino a Milano: chiesta al Tribunale la revoca della delibera che prevede non riceva alcuno… -