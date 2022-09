I balli scatenati della premier finlandese in un momento drammatico per il mondo intero? Niente di male sul piano personale | ma rimane un errore politico Siete d' accordo?

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 settembre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Le donne più importanti del, da Hillary Clinton ad Alexandria Ocasio-Cortez, che ballano in difesa di Sanna Marin, lacriticata per i video in cui si scatena nelle danze, sono un bell’esempio di solidarietà femminile. Sanna Marin non ha fatto nulla di, e il tentativo dei suoi nemici – a cominciare dai russi – di usare quelle immagini per screditarla agli occhi dei suoi elettori e delè volgare e meschino. Questo tuttavia non significa che Sanna Marin non possa essere criticata, in quanto donna. Anche questo sarebbe sessismo. Certo, non siamo ancora arrivati a unin cui si giudica un capo di governo o un capufficio solo in quanto onesto e competente, senza badare al genere. ...