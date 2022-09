House of the Dragon, Olivia Cooke svela che le avevano suggerito di ispirarsi a Donald Trump (Di sabato 24 settembre 2022) L'attrice Olivia Cooke ha svelato che gli showrunner di House of the Dragon le avevano consigliato di ispirarsi a Donald Trump per interpretare Alicent. Olivia Cooke ha il ruolo di Alicent Hightower nella serie House of the Dragon e ha rivelato in una recente intervista che gli sceneggiatori le avevano suggerito di ispirarsi a Donald Trump per la sua interpretazione. L'attrice, rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, ha condiviso il curioso retroscena del suo impegno nello spinoff di Il trono di spade. L'attrice Olivia Cooke ha raccontato che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) L'attricehato che gli showrunner diof theleconsigliato diper interpretare Alicent.ha il ruolo di Alicent Hightower nella serieof thee ha rivelato in una recente intervista che gli sceneggiatori lediper la sua interpretazione. L'attrice, rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, ha condiviso il curioso retroscena del suo impegno nello spinoff di Il trono di spade. L'attriceha raccontato che ...

