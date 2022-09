Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Bolzano vittorioso, Asiago sconfitto (Di sabato 24 settembre 2022) Il venerdì sera dell’ICE League 2022-2023 regala emozioni, gol e spettacolo a due volti per le squadre italiane in un’altra giornata della stagione regolare di questo torneo di Hockey su ghiaccio. Il Bolzano, alla Sparkasse Arena, è riuscita a spuntarla per 2-1 sul Linz, grazie alle reti decisive di McClure e Thomas, nel primo e nel terzo parziale, che hanno evitato il rientro completo degli ospiti, mentre l’Asiago è stato superato fra le mura amiche per 3-5 dai Red Bull Salisburgo, che hanno avuto vita difficile sino al 3-3 del cinquantesimo minuto di gioco, fra botta e risposta e controsorpassi in termini di marcature, ma poi sono riusciti a cambiare passo risolvendola con le reti di Nissner e un Huber scatenato e autore di due reti per i suoi. Il bilancio parla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Il venerdì sera dell’ICEregala emozioni, gol e spettacolo a due volti per le squadre italiane in un’altra giornata della stagione regolare di questo torneo disu. Il, alla Sparkasse Arena, è riuscita a spuntarla per 2-1 sul Linz, grazie alle reti decisive di McClure e Thomas, nel primo e nel terzo parziale, che hanno evitato il rientro completo degli ospiti, mentre l’è stato superato fra le mura amiche per 3-5 dai Red Bull Salisburgo, che hanno avuto vita difficile sino al 3-3 del cinquantesimo minuto di gioco, fra botta e risposta e controsorpassi in termini di marcature, ma poi sono riusciti a cambiare passo risolvendola con le reti di Nissner e un Huber scatenato e autore di due reti per i suoi. Il bilancio parla ...

