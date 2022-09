«Ho bisogno di affrontare sempre nuove sfide per essere motivata e non annoiarmi»  Che stavolta ha decisamente trovato pane per i suoi denti | impersonare l’icona hollywoodiana per eccellenza |  Marilyn Monroe

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 settembre 2022) «Vista lunga e passi corti, ripeteva papà. Devi esser consapevole di quel che vuoi, avere uno scopo, ma affrontando un giorno alla volta, pensando solo a dare il meglio in quel momento. Hovissuto così». Con la teoria dei “passi corti”, Ana de Armas ne ha fatta di strada. Ha debuttato a 16 anni nella natia Cuba e a 18 si è trasferita in Spagna. Il tempo di affermarsi alla grande con due serie tv (El Internado e Hispania, la leyenda) e, a 27, eccola già in volo per Los Angeles. Dove ha studiato inglese a tempo pieno per quattro mesi, prima di girare Knock Knock con Keanu Reeves. E l’irresistibile ascesa è proseguita: Blade Runner 2049 con Ryan Gosling e Harrison Ford; Cena con delitto-Knives Out con Daniel Craig; No Time To Die come Bond girl; Acque profonde con Ben Affleck (galeotto fu il set, relazione breve ma fotografatissima). Infine The Gray Man, di nuovo ...