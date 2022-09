Heart of Stone: il primo video del film con Gal Gadot svela spettacolari scene d'azione (Di sabato 24 settembre 2022) L'evento in streaming TUDUM ha permesso di vedere un video che regala le prime spettacolari sequenze del film con star Gal Gadot. L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha permesso di vedere le prime scene dello spettacolare film Heart of Stone, con star Gal Gadot, Alia Bhatt e Jamie Dornan. La star di Wonder Woman, nel filmato, ha avvisato che sarà un action thriller epico ed estremamente realistico che permetterà agli spettatori di avvicinarsi alla storia della protagonista e al suo rapporto con l'adrenalina, da cui è dipendente. Il film arriverà nel 2023 sugli schermi della piattaforma. Gal Gadot interpreta in Heart of Stone il ruolo di Rachel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) L'evento in streaming TUDUM ha permesso di vedere unche regala le primesequenze delcon star Gal. L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha permesso di vedere le primedello spettacolareof, con star Gal, Alia Bhatt e Jamie Dornan. La star di Wonder Woman, nelato, ha avvisato che sarà un action thriller epico ed estremamente realistico che permetterà agli spettatori di avvicinarsi alla storia della protagonista e al suo rapporto con l'adrenalina, da cui è dipendente. Ilarriverà nel 2023 sugli schermi della piattaforma. Galinterpreta inofil ruolo di Rachel ...

