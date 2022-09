Harry Styles perseguitato da uno stalker: “Ha cercato anche di afferrarlo mentre correva, adesso è costantemente in ansia” (Di sabato 24 settembre 2022) La fama non è sempre rose e fiori. Lo sa bene Harry Styles, traumatizzato dall’irruzione di un 29enne spagnolo, Pablo Orero Taragaza, nel suo appartamento di Londra. È accaduto lo scorso 16 febbraio quando l’uomo, scambiato per un fattorino, ha fatto irruzione nell’abitazione. Fortunatamente, è stato fermato da un operaio che era impegnato nella ristrutturazione della casa e il cantante ha potuto allertare la polizia. Dopo 7 mesi, la vicenda è giunta in tribunale e l’imputato è stato accusato di violazione di proprietà privata e violazione di ordine restrittivo. Stando al Mirror, inoltre, non sarebbe la prima azione di disturbo nei confronti dell’artista. Nel marzo 2019, Harry Styles ha incontrato Orero Taragaza a una fermata del bus vicino casa sua e, ritenendo fosse un senzatetto, gli ha offerto aiuto. Da allora è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) La fama non è sempre rose e fiori. Lo sa bene, traumatizzato dall’irruzione di un 29enne spagnolo, Pablo Orero Taragaza, nel suo appartamento di Londra. È accaduto lo scorso 16 febbraio quando l’uomo, scambiato per un fattorino, ha fatto irruzione nell’abitazione. Fortunatamente, è stato fermato da un operaio che era impegnato nella ristrutturazione della casa e il cantante ha potuto allertare la polizia. Dopo 7 mesi, la vicenda è giunta in tribunale e l’imputato è stato accusato di violazione di proprietà privata e violazione di ordine restrittivo. Stando al Mirror, inoltre, non sarebbe la prima azione di disturbo nei confronti dell’artista. Nel marzo 2019,ha incontrato Orero Taragaza a una fermata del bus vicino casa sua e, ritenendo fosse un senzatetto, gli ha offerto aiuto. Da allora è ...

MarcoMoriniTW : In quanti come noi si commossi anche da casa a veder tirare su quel banner ed Harry emozionatissimo sul palco del M… - team_world : Le voci di Alice e Jack da #DontWorryDarling risuonano anche su Spotify: ascolta With You All The Time cantata da… - team_world : Se non avete ancora aggiunto il vinile di #HarrysHouse alla vostra collezione, questo è il momento giusto: è ora di… - chrsfrg : ricongiungimento di me e federica x guardare harry styles al cinema - _Rosst91 : RT @team_world: Se non avete ancora aggiunto il vinile di #HarrysHouse alla vostra collezione, questo è il momento giusto: è ora disponibil… -