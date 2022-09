Harry e Meghan sull’orlo della crisi finanziaria: la rinuncia che piace al Palazzo (Di sabato 24 settembre 2022) crisi finanziaria per il Principe Harry e Meghan Markle: la coppia potrebbe aver abbandonato l’agenzia di comunicazione che si occupava di loro per problemi di liquidità. Una scelta che piace a Palazzo, visto che Re Carlo vuole stringere i cordoni della Corona, e vuole che tutti i membri diano il buon esempio in questo momento di crisi per il paese. Pare che persino il libro di Harry sia a rischio. Harry e Meghan: la separazione dall’agenzia di comunicazione Re Carlo III è stato chiaro sin dal primo momento: la Monarchia farà dei tagli, e tutti i membri della famiglia reale dovranno dare il buon esempio, in questo periodo di grande crisi economica per il Regno Unito. ... Leggi su dilei (Di sabato 24 settembre 2022)per il PrincipeMarkle: la coppia potrebbe aver abbandonato l’agenzia di comunicazione che si occupava di loro per problemi di liquidità. Una scelta che, visto che Re Carlo vuole stringere i cordoniCorona, e vuole che tutti i membri diano il buon esempio in questo momento diper il paese. Pare che persino il libro disia a rischio.: la separazione dall’agenzia di comunicazione Re Carlo III è stato chiaro sin dal primo momento: la Monarchia farà dei tagli, e tutti i membrifamiglia reale dovranno dare il buon esempio, in questo periodo di grandeeconomica per il Regno Unito. ...

