“Harry è arrivato tardi a Balmoral il giorno della morte della Regina per una furiosa lite con il padre Carlo. La colpa era di Meghan” (Di sabato 24 settembre 2022) I sospetti erano fondati. Ora arriva la conferma della stampa inglese. Harry è arrivato in ritardo al castello di Balmoral, la sera della morte della Regina Elisabetta, a causa di una furiosa lite con il padre Carlo. Il casus belli è sempre lo stesso: il principe voleva portare a tutti i costi con sé la moglie Meghan Markle. Quello che di lì a poche ore sarebbe diventato il nuovo monarca del Regno Unito è stato però irremovibile: “Non ci pensare nemmeno, è inappropriato”. Così, mentre al cellulare volavano parole grosse, Harry ha perso tempo. E non è riuscito a salire a bordo dell’aereo che ha portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) I sospetti erano fondati. Ora arriva la confermastampa inglese.in ritardo al castello di, la seraElisabetta, a causa di unacon il. Il casus belli è sempre lo stesso: il principe voleva portare a tutti i costi con sé la moglieMarkle. Quello che di lì a poche ore sarebbe diventato il nuovo monarca del Regno Unito è stato però irremovibile: “Non ci pensare nemmeno, è inappropriato”. Così, mentre al cellulare volavano parole grosse,ha perso tempo. E non è riuscito a salire a bordo dell’aereo che ha portato ...

solonleyLou : per tutto il tempo del film ho pensato: 'Che bello che è Harry' Poi è arrivato questo - infoitcultura : Harry d’Inghilterra, svelato il mistero: ecco perché è arrivato tardi dalla nonna in fin di vita - oggisettimanale : #Harry d'Inghilterra, ecco perché è arrivato tardi dalla nonna in fin di vita. - louisgvitar : in sala appena è arrivato harry ho abbaiato… - F1R3AW4Y : comunque sono molto fiera di harry non mi sarei mai aspettata di vederlo su un maxi schermo interpretando uno dei r… -