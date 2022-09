"Ha dato l'ordine direttamente lui": 007, conferme inquietanti su Putin (Di sabato 24 settembre 2022) L'esercito russo sarebbe nel caos: quale strategia adottare per combattere la controffensiva ucraina? E lo stesso Vladimir Putin starebbe dando ordini direttamente ai generali, scavalcando così la catena di comando militare. Queste informazioni sono venute alla luce grazie ad alcune intercettazioni dell'intelligence Usa, poi filtrate alla principale emittente statunitense CNN. Secondo quanto riporta La Stampa, i servizi segreti americani sono riusciti a ottenere i contenuti di alcune conversazioni tra gli ufficiali russi che si lamenterebbero del processo decisionale di Mosca, e anche di diverse telefonate dei soldati al fronte mentre parlano con amici e familiari a casa. Da tutto ciò emergerebbero, quindi, rabbia e frustrazione, oltre che un morale bassissimo da parte delle truppe. Non solo, Mosca si sarebbe trovata sulla difensiva sia ad Est, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) L'esercito russo sarebbe nel caos: quale strategia adottare per combattere la controffensiva ucraina? E lo stesso Vladimirstarebbe dando ordiniai generali, scavalcando così la catena di comando militare. Queste informazioni sono venute alla luce grazie ad alcune intercettazioni dell'intelligence Usa, poi filtrate alla principale emittente statunitense CNN. Secondo quanto riporta La Stampa, i servizi segreti americani sono riusciti a ottenere i contenuti di alcune conversazioni tra gli ufficiali russi che si lamenterebbero del processo decisionale di Mosca, e anche di diverse telefonate dei soldati al fronte mentre parlano con amici e familiari a casa. Da tutto ciò emergerebbero, quindi, rabbia e frustrazione, oltre che un morale bassissimo da parte delle truppe. Non solo, Mosca si sarebbe trovata sulla difensiva sia ad Est, ...

