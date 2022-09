Guida al voto: tutto ciò che bisogna sapere sulle elezioni di domenica 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Sono circa 50 milioni gli italiani che domenica 25 settembre saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo Parlamento, il primo dopo la riduzione del numero complessivo degli occupanti che passerà da 945 a 600. Votazione storica anche perchè, per la prima volta, potranno votare per il Senato tutti i maggiori di 18 anni. Dove e quando si vota Si voterà solamente nella giornata di domenica 25 settembre 2022, con i seggi che rimarranno aperti dalle 7 alle 23: l’espressione del voto avverrà nel proprio comune di residenza, nel numero di seggio indicato sulla tessera elettorale. Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario presentarsi con un documento di identità. I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Sono circa 50 milioni gli italiani che25saranno chiamati alper eleggere il nuovo Parlamento, il primo dopo la riduzione del numero complessivo degli occupanti che passerà da 945 a 600. Votazione storica anche perchè, per la prima volta, potranno votare per il Senato tutti i maggiori di 18 anni. Dove e quando si vota Si voterà solamente nella giornata di252022, con i seggi che rimarranno aperti dalle 7 alle 23: l’espressione delavverrà nel proprio comune di residenza, nel numero di seggio indicato sulla tessera elettorale. Per poter esercitare il proprio diritto diè necessario presentarsi con un documento di identità. I documenti di identità da presentare al momento delsono quelli ...

