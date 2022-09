Guerra Russia-Ucraina, secondo giorno di referendum: la Turchia non li riconosce. Zelensky: “Nelle zone occupate i coscritti sabotino”. Borrell: “Seria la minaccia nucleare di Putin” (Di sabato 24 settembre 2022) Avvisi di leva da Mosca a ucraini con passaporto russo. Missili su Zaporizhzhia e dighe. Visti ungheresi ai russi. Usa pronti a nuove sanzioni se ci sarà l’annessione. Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Avvisi di leva da Mosca a ucraini con passaporto russo. Missili su Zaporizhzhia e dighe. Visti ungheresi ai russi. Usa pronti a nuove sanzioni se ci sarà l’annessione. Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi

