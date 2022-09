Guccini | “Meloni? Gli italiani vogliono provare anche lei | ma sarà per un solo ballo”

(Di sabato 24 settembre 2022) «Gli, dopo aver provato Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini,; è qualcosa di connotato alla società italiana, ma sono innamoramenti di pancia, che poi sfioriscono presto». È questa l’idea esposta dal cantautore Francescodurante un’intervista rilasciata a La Repubblica. L’intervista a FrancescoQuando Concetto Vecchio chiede al cantautore per quale partito voterà alle prossime elezioni, lui risponde che dovrà recarsi a Bologna dove voterà il Partito Democratico. Incalzato dalle domande, dice che al Senato voterà Pier Ferdinando Casini, chiedendo prima chi sia l’altro candidato del suo collegio, cioè Vittorio Sgarbi. A Casini avrebbe preferito Elly Schlein, dice. Poi spiega perché a suo parere ...

Open_gol : Il cantautore: mai stato comunista. Voterei il Psi di Nenni se ci fosse - _Gi_Ci_ : @v2Dark #Guccini vota Casini: il socio storico di Shilvio. Quello che ha contribuito ad approvare (come #Meloni e… - mimmolnone2 : Guccini vota Casini. Lindo Ferretti molto probabilmente la Meloni. Almeno hanno scritto dei capolavori. - SecolodItalia1 : Guccini “costretto” a votare Casini a Bologna. Poi insulta la Meloni: “Violenta, urla continuamente”… - Antimbecilli : Guccini a gamba tesa: 'Meloni violenta, urla sempre' -

... perché no', dice. 'Avrei preferito Elly Schlein . Spero che Casini si riveli meno di destra di quanto dicono'. Giorgia, "camerati e fasci": su Repubblica due pagine - vergogna - ...Ecco, gli italiani, dopo aver provato Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini, vogliono provare": secondo Francesco, "è qualcosa di connotato alla società italiana, ma - dice in un'...Guccini: "Gli italiani, dopo aver provato Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini, vogliono provare Meloni. E' qualcosa di connotato alla società italiana, ma sono innamoramenti di pancia, che sfioriscono ...Il cantautore teme "l'involuzione sui diritti e sulle libertà personali. Dicono che non toccheranno la 194 sull'aborto, vedremo.