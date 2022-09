"Guardava solo". E la toga salva il presunto stupratore (Di sabato 24 settembre 2022) Tre minorenni sono finiti a processo con l'accusa di aver stuprato una coetanea. Uno è stato affidato ai servizi sociali, l'altro è stato assolto: "Giocava col telefono e faceva i video". La vittima: "Non c'è giustizia" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Tre minorenni sono finiti a processo con l'accusa di aver stuprato una coetanea. Uno è stato affidato ai servizi sociali, l'altro è stato assolto: "Giocava col telefono e faceva i video". La vittima: "Non c'è giustizia"

YourPrivace : Elenoire è convinta dell'interesse di Luca solo per come lui la guardava dopo tre giorni?! Ma non è too much? #gfvip - bladerunner1503 : @Cartabellotta Che poi gli stava spiegando il programma e Mentuccia lo guardava come le mucche che guardano il tren… - youareporacci : RT @Emilia74184865: Signori e signore era solo il 19 dicembre e lui già la guardava così #basciagoni - Logorr0ica93 : @GSPPstanaccount Lacrime no, xo ho provato tanto tenerezza koko. ?????? Spero solo che nn ceda più con lui anche se n… - GigliaGhiglia : @economica_mente @Giorgiolaporta Che poi manco è vero che non lavora. Fino a poco fa aveva un programma su RAI2, la… -