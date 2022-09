Gravina: ‘Pronti a cambiare il calcio italiano. Nell’assemblea del 21/12 toglieremo il diritto di veto a chi non vuole le riforme’ | Nazionali (Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-24 16:54:00 Fermi tutti! Dopo il successo della Nazionale italiana sull’Inghilterra, il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto al Festival dello Sport di Trento per tracciare un bilancio del momento del nostro calcio. Queste le sue parole tra evoluzione e riforma del movimento. “Sulla Nazionale italiana posso dire che il progetto sta andando avanti. In 24 ore siamo passati dal rischio retrocessione alla possibile vittoria del girone. Difendendo il ranking che ci permetterà una posizione migliore al prossimo sorteggio per l’Europeo. Abbiamo tanti infortunati, ma anche tanti giovani. Ringrazio le società per la disponibilità, i giovani calciatori e Roberto Mancini che col suo lavoro ci permette di andare avanti”. “Dobbiamo arricchire il nostro mondo e trovare soluzioni condivise. Tutti devono avere un ruolo di responsabilità in tal ... Leggi su justcalcio (Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-24 16:54:00 Fermi tutti! Dopo il successo della Nazionale italiana sull’Inghilterra, il presidente della Figc Gabrieleè intervenuto al Festival dello Sport di Trento per tracciare un bilancio del momento del nostro. Queste le sue parole tra evoluzione e riforma del movimento. “Sulla Nazionale italiana posso dire che il progetto sta andando avanti. In 24 ore siamo passati dal rischio retrocessione alla possibile vittoria del girone. Difendendo il ranking che ci permetterà una posizione migliore al prossimo sorteggio per l’Europeo. Abbiamo tanti infortunati, ma anche tanti giovani. Ringrazio le società per la disponibilità, i giovani calciatori e Roberto Mancini che col suo lavoro ci permette di andare avanti”. “Dobbiamo arricchire il nostro mondo e trovare soluzioni condivise. Tutti devono avere un ruolo di responsabilità in tal ...

zazoomblog : Gravina: ‘Pronti a cambiare il calcio italiano. Nell’assemblea del 21-12 toglieremo il diritto di veto a chi non vu… - sportli26181512 : Gravina: ‘Pronti a cambiare il calcio italiano. Nell’assemblea del 21/12 toglieremo il diritto di veto a chi non vu… - cmdotcom : Gravina: ‘Pronti a cambiare il calcio italiano. Nell’assemblea del 21/12 toglieremo il diritto di veto a chi non vu… - FratellidItalia : RT @Emanuele_Mir: Oggi a Gravina di Catania: @FratellidItalia c’è! Siamo PRONTI @GiorgiaMeloni ???????????? - Emanuele_Mir : Oggi a Gravina di Catania: @FratellidItalia c’è! Siamo PRONTI @GiorgiaMeloni ???????????? -

Gravina: 'Pronti a cambiare il calcio italiano. Nell'assemblea del 21/12 toglieremo il diritto di veto a chi non vuole le riforme' Commenta per primo Dopo il successo della Nazionale italiana sull'Inghilterra, il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto al Festival dello Sport di Trento per tracciare un bilancio del momento del nostro calcio. Queste le sue parole tra evoluzione e riforma del movimento. 'Sulla Nazionale italiana ... Estate culturale a Campobasso: positivo il bilancio 2022 " ha dichiarato in apertura di incontro il sindaco Gravina " Tante proposte culturali, differenti ... ci siamo fatti trovare pronti alla ripartenza e non abbiamo lasciato nulla al caso. Basti pensare ... GravinaLife Commenta per primo Dopo il successo della Nazionale italiana sull'Inghilterra, il presidente della Figc Gabrieleè intervenuto al Festival dello Sport di Trento per tracciare un bilancio del momento del nostro calcio. Queste le sue parole tra evoluzione e riforma del movimento. 'Sulla Nazionale italiana ..." ha dichiarato in apertura di incontro il sindaco" Tante proposte culturali, differenti ... ci siamo fatti trovarealla ripartenza e non abbiamo lasciato nulla al caso. Basti pensare ... Big match al “Vicino”, la Fbc affronta il Brindisi