Gravina: «Il 21 dicembre assemblea straordinaria, il calcio italiano deve cambiare»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dello stato attuale del calcio italiano: le sue dichiarazioni

Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GIORNATA – «Quella di oggi è stata una giornata interessante, che permette al nostro mondo di raccogliere le idee e lavorare su un progetto di evoluzione e riforma del calcio italiano. I due asset fondamentali, che sono da supportare e valorizzare, sono quelli dei vivai e delle infrastrutture. Servono progetti sui quali siamo già abbastanza avanti. Il 21 dicembre assemblea straordinaria come preannunciato per parlare di riforma del calcio italiano, con l'idea di togliere di diritto di veto a ciascuna componente che non permette ...

