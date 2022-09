Grande Fratello Vip, Luca Salatino e Sara Manfuso vogliono ritirarsi: “ Qua dentro è come una tortura, una violenza” (Di sabato 24 settembre 2022) Luca Salatino e Sara Manfuso potrebbero già abbandonare la casa del Grande Fratello. Entrambi, infatti, hanno in mente di ritirarsi. Ma nessun capriccio, né voglia di attirare attenzioni: solo seri problemi. “Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco”, ha confessato l’opinionista allo chef. L’ex tronista, allora, ha spiegato: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”. Tra i motivi che lo avrebbero spinto a prendere la decisione, il desiderio di riabbracciare la fidanzata Soraia: “In questo momento ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)potrebbero già abbandonare la casa del. Entrambi, infatti, hanno in mente di. Ma nessun capriccio, né voglia di attirare attenzioni: solo seri problemi. “Quauna, una, ti capisco”, ha confessato l’opinionista allo chef. L’ex tronista, allora, ha spiegato: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”. Tra i motivi che lo avrebbero spinto a prendere la decisione, il desiderio di riabbracciare la fidanzata Soraia: “In questo momento ho ...

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Chi è Ginevra Lamborghini? Età, Instagram, Elettra Lamborghini - la_iovieno : @GCerqueti Vado al concerto della Pausini con la maglia di Cuadrado e nel viaggio di andata guardo il grande Fratel… - GaspareVitale10 : @GrandeFratello Uno schiaffo dentro la casa del grande fratello Signorini cambia mestiere il tuo ruolo sarà ac… - dqttores : @IiIhyuck Ha vinto tipo grande fratello mi sembra -