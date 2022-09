Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi su tutte le furie contro Pamela Prati: “Esibizionista, manca di rispetto agli altri” (Di sabato 24 settembre 2022) Antonella Fiordelisi furibonda con Pamela Prati. La contesa tra le due è esplosa durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso 22 settembre. La schermitrice è stata infastidita dal comportamento della showgirl che, seduta davanti a lei sul divano, le ha impedito di vedere lo schermo presente nella casa. Nel corso dell’episodio, Prati non aveva voluto addentrarsi nella questione, liquidandola con una battuta pungente: “Se sei invisibile non è colpa mia”, aveva tuonato. Nelle ore successive, in sauna insieme a Ginevra Lamborghini, Fiordelisi è tornata sulla contesa: “O è strafottenza, o non ha rispetto per gli altri, o è esibizionismo. Forse non se n’è accorta? Impossibile. È troppo furba. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)furibonda con. La contesa tra le due è esplosa durante la seconda puntata delVip, andata in onda lo scorso 22 settembre. La schermitrice è stata infastidita dal comportamento della showgirl che, seduta davanti a lei sul divano, le ha impedito di vedere lo schermo presente nella casa. Nel corso dell’episodio,non aveva voluto addentrarsi nella questione, liquidandola con una battuta pungente: “Se sei invisibile non è colpa mia”, aveva tuonato. Nelle ore successive, in sauna insieme a Ginevra Lamborghini,è tornata sulla contesa: “O è strafottenza, o non haper gli, o è esibizionismo. Forse non se n’è accorta? Impossibile. È troppo furba. ...

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - taologia : RT @taologia: @freedomsempre68 Io credo che malattie come 'Monkeypox virus', dopo 'covid-19', siano diffuse tra il popolo mondiale, come le… - taologia : @freedomsempre68 Io credo che malattie come 'Monkeypox virus', dopo 'covid-19', siano diffuse tra il popolo mondial… - taologia : Io credo che malattie come 'Monkeypox virus', dopo 'covid-19', siano diffuse tra il popolo mondiale, come le idee i… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi su tutte le furie contro Pamela Prati: “Esibizionista, manca di rispetto… -