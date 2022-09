Gran finale a Genova de ‘The Ocean race’ (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta nella storia del Mediterraneo The Ocean Race arriverà a Genova nel giugno 2023 offrendo una occasione di visibilità mondiale al nuovo waterfront, progettato dall’architetto Renzo Piano, in costruzione nell’ex quartiere fieristico alle spalle del padiglione blu che anche quest’anno ospita il Salone Nautico. La traversata durerà sei mesi e le amministrazioni liguri porteranno ad Alicante, Cape Town, Itajai, Newport, Aarthus, The Hague, le sei Grandi tappe del Giro del mondo a vela, iniziative di promozione della regione. Vi saranno in questi porti strutture per promuovere le imprese, la tecnologia ed i prodotti della regione. Dal capoluogo ligure è partito anche il Genova Process, un percorso che un team intercontinentale di massimi esperti e stakeholder del settore ha avviato e che ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta nella storia del Mediterraneo TheRace arriverà anel giugno 2023 offrendo una occasione di visibilità mondiale al nuovo waterfront, progettato dall’architetto Renzo Piano, in costruzione nell’ex quartiere fieristico alle spalle del padiglione blu che anche quest’anno ospita il Salone Nautico. La traversata durerà sei mesi e le amministrazioni liguri porteranno ad Alicante, Cape Town, Itajai, Newport, Aarthus, The Hague, le seidi tappe del Giro del mondo a vela, iniziative di promozione della regione. Vi saranno in questi porti strutture per promuovere le imprese, la tecnologia ed i prodotti della regione. Dal capoluogo ligure è partito anche ilProcess, un percorso che un team intercontinentale di massimi esperti e stakeholder del settore ha avviato e che ...

