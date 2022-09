Golf | Presidents Cup 2022 | USA dilagano sul Team International

Leggi su sportface

(Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda giornata di azione nellaCupdi, è ancora un completo assolo delUSA. Dopo il 4-1 del day-1, la squadra guidata da Davis Love III si porta sull’8-2 nei confronti del, grazie alle vittorie di Justin Thomas/Jordan Spieth su Adam Scott/Cameron Davis (2&1), di Patrick Cantlay/Xander Schauffele su Hideki Matsuyama/Tom Kim (3&2) e Billy Horschel/Max Homa su Corey Conners/Taylor Pendrith (1up). Finiscono in parità gli incontri tra Scottie Scheffler/Sam Burns e Sungjae Im/Sebastian Munoz e quello tra Kevin Kisner/Cameron Young e Mito Pereira/Christiaan Bezuidenhout, il che vuol dire, come unica “nota dolente” per la formazione a stelle e strisce, ancora nessuna vittoria per il numero 1 al mondo Scheffler. SportFace.