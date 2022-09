Gli studenti ai politici: “Distruggete il sistema non il pianeta” (Di sabato 24 settembre 2022) di Monica De Santis Tantissimi studenti e studentesse da Salerno e da tutta la provincia hanno sfilato, ieri mattina, per le strade del centro di Salerno, partendo da piazza Ferrovia per arrivare fino a piazza della Libertà, aderendo così al Global Strike, la data di mobilitazione globale indetta Fridays For Future per contrastare la crisi climatica e denunciarne i responsabili: grandi multinazionali, lobby del carbone e del petrolio, aziende che smaltiscono i rifiuti in modo criminale e dannoso. Uno sciopero globale che si è tenuto a due giorni dalle elezioni politiche. Un modo per chiedere ai politici candidati ed ai leader mondiali di dare priorità alle persone e non al profitto Non è mancato, dunque, un forte “j’accuse” della piazza alla classe dirigente : “gli incendi, la siccità, l’aumento costante delle temperature, i morti causati ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 settembre 2022) di Monica De Santis Tantissimie studentesse da Salerno e da tutta la provincia hanno sfilato, ieri mattina, per le strade del centro di Salerno, partendo da piazza Ferrovia per arrivare fino a piazza della Libertà, aderendo così al Global Strike, la data di mobilitazione globale indetta Fridays For Future per contrastare la crisi climatica e denunciarne i responsabili: grandi multinazionali, lobby del carbone e del petrolio, aziende che smaltiscono i rifiuti in modo criminale e dannoso. Uno sciopero globale che si è tenuto a due giorni dalle elezioni politiche. Un modo per chiedere aicandidati ed ai leader mondiali di dare priorità alle persone e non al profitto Non è mancato, dunque, un forte “j’accuse” della piazza alla classe dirigente : “gli incendi, la siccità, l’aumento costante delle temperature, i morti causati ...

TorinoFC_1906 : Il Toro torna nelle scuole!?????? Grande emozione per gli studenti di 1a elementare dell’IC Antonelli quando hanno r… - meb : Ho incontrato gli studenti e le studentesse di #Unical. Mi hanno parlato di diritto allo studio,barriere architetto… - PagellaPolitica : Tre affermazioni che abbiamo verificato in questi giorni: ? Gli studenti fuorisede in Italia non sono 5 milioni ?… - Donnolinaa : RT @MarcoRCapelli: @LaPaola110 Peggio dei poliziotti che ribaltano con gli idranti gente seduta a recitare il rosario (in pieno inverno)? P… - Anna5987972536 : @TombeurDeLivres @chirim0ys @LucaBizzarri Non e' a me che deve ricordarlo che gli anni della vera protesta li ho vi… -