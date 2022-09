Giudice: negli ultimi quattro anni la Juventus ha bruciato 600 milioni (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus ha chiuso il bilancio in rosso di 254,3 milioni. Ecco cosa scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport: l’ordine di grandezza della perdita polverizza quasi due terzi dell’aumento di capitale (400 milioni) collocato sul mercato solo nove mesi fa. Il “rosso” 21/22 si somma a quello degli ultimi quattro anni, superando i 600 milioni di ricchezza distrutta nell’ultimo quinquennio, un deficit economico coperto dagli azionisti con due apporti di complessivi 700 milioni negli ultimi tre anni. Preoccupa soprattutto l’accelerazione delle perdite, perché la voragine dell’anno appena trascorso supera addirittura quella, già abissale, del 19/20. La pandemia ha certamente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Laha chiuso il bilancio in rosso di 254,3. Ecco cosa scrive Alessandrosul Corriere dello Sport: l’ordine di grandezza della perdita polverizza quasi due terzi dell’aumento di capitale (400) collocato sul mercato solo nove mesi fa. Il “rosso” 21/22 si somma a quello degli, superando i 600di ricchezza distrutta nell’ultimo quinquennio, un deficit economico coperto dagli azionisti con due apporti di complessivi 700tre. Preoccupa soprattutto l’accelerazione delle perdite, perché la voragine dell’anno appena trascorso supera addirittura quella, già abissale, del 19/20. La pandemia ha certamente ...

napolista : Giudice: negli ultimi quattro anni la Juventus ha bruciato 600 milioni Sul Corsport. La perdita di bilancio di 254… - _theoriginisyou : RT @thickannaa: Posso dire che secondo me negli anni Knam si è moooooooolto 'smollato', è diventato il giudice più buono #BakeOffItalia - thickannaa : Posso dire che secondo me negli anni Knam si è moooooooolto 'smollato', è diventato il giudice più buono #BakeOffItalia - nikita82roma : @Di_Elle Poteva non fare due figli e non stare con Piquè. Non l’ha obbligata nessuno. Ha fatto due album, un world… - Enzo74593098 : @PietroGrasso Il giudice è icona fulgente dall'antichità, gravoso compito per pesare sulla bilancia il giusto tra… -